Nuovo appuntamento con Contatti la rassegna che mette in dialogo natura e narrativa | ospite la scrittrice Mia Canestrini

Domenica 15 marzo alle 16, Villa Silvia Carducci ospiterà il secondo incontro della rassegna

Il pomeriggio si aprirà alle ore 16 con una camminata naturalistica nel parco di Villa Silvia e nei sentieri limitrofi. L'esperienza sarà pensata come un primo momento di immersione nel paesaggio, per introdurre il tema dell'incontro attraverso il contatto diretto con la natura e il territorio. Alle ore 18 la rassegna entrerà nel vivo con l'incontro con Mia Canestrini, zoologa, divulgatrice e scrittrice, che presenterà il suo ultimo libro "Nelle terre dei lupi". Con lo sguardo della scienziata e la sensibilità della narratrice, Canestrini racconta il ritorno del lupo nei territori italiani, presenza antica e allo stesso tempo nuova.

