Nuova vita per l’area gioco di Castelrosino | l' avviso pubblico per la stipula di un Patto di collaborazione

Un’area gioco di Castelrosino, rimasta per anni in stato di abbandono e coperta da una vegetazione abbondante, sta per ricevere una nuova vita grazie a un avviso pubblico che invita alla stipula di un

JESI – Un’area rimasta per anni prigioniera del degrado e letteralmente intrappolata da una vegetazione infestante che ne aveva cancellato la funzione sociale. Oggi, l’area gioco di Castelrosino torna finalmente a vivere grazie a un massiccio intervento di pulizia e alla volontà dell’amministrazione comunale jesina di trasformarla in uno spazio pienamente utilizzabile. La Giunta comunale, nella sua ultima seduta, ha dato il via libera alla pubblicazione di un avviso pubblico per la stipula di un "Patto di collaborazione". L’obiettivo è affidare la cura e la manutenzione ordinaria dello spazio sul territorio, trasformando un bene in disuso in un luogo di aggregazione e inclusione. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

