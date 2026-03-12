Nuova SH Figuarts Koichi | arrivo in Italia a novembre 2026

Tamashii Nations ha aperto le prenotazioni per la nuova action figure SH Figuarts dedicata a Koichi Haimawari, protagonista dello -off Vigilante: My Hero Academia Illegals. La distribuzione in Italia è prevista per novembre 2026 tramite il distributore ufficiale Cosmic Group, con un prezzo indicativo di circa 68,00 euro. L'uscita giapponese è fissata per settembre 2026, mentre il mercato nazionale riceverà il prodotto con qualche mese di ritardo rispetto alla data originale. Questa figura rappresenta l'ampliamento del catalogo dedicato all'universo narrativo di My Hero Academia, offrendo ai collezionisti un pezzo pensato per celebrare uno dei protagonisti più dinamici della serie.