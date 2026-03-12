Nuova polemica su Donnarumma | in occasione del primo gol di Valverde ha tolto apposta la mano?

Durante la partita tra Real e City, Federico Valverde ha segnato una tripletta, dimostrando la sua abilità, mentre l'attenzione si è spostata su Donnarumma, accusato di aver tolto apposta la mano durante il primo gol dell'avversario. La scena ha generato discussioni tra tifosi e commentatori, alimentando nuove polemiche in vista dei prossimi incontri.

La grande prestazione di Federico Valverde, autore di una clamorosa tripletta, ha certificato il suo status di top in un match (Real–City) che, in questi anni, è stato tutto fuorché banale. Tuttavia, non sarebbe calcio se non aleggiasse sempre una nube di sospetto su ogni singola cosa che non va giù a un tifoso avversario. Il gol contestato? Il primo, avvenuto al 20': Valverde scappa alle attenzioni di O'Reilly e si presenta davanti a Donnarumma, saltandolo secco prima di depositare in rete. Il problema? Gigio sembra togliere la mano, scatenando polemiche soprattutto tra i tifosi del Barcellona. Chissà se stavolta farà lo spiritoso come in occasione della parato su Milik in quel Milan-Napoli dell'aprile 2018.