La nuova Lancia Ypsilon 2028 si avvicina, ma ancora non sono stati rilasciati dettagli ufficiali sul restyling. Dalle indiscrezioni emerse dai piani del marchio si può intuire quale strada prenderà la vettura, anche se manca ancora la conferma ufficiale. La versione ibrida sembra essere un punto interrogativo, senza indicazioni chiare sulla sua eventuale presenza o assenza.

Il restyling della Lancia Ypsilon previsto intorno al 2028 non è ancora stato mostrato ufficialmente, ma dal piano del marchio e dalle informazioni disponibili si può capire abbastanza bene che direzione prenderà. 1? Diventerà solo elettrica. Il cambiamento più importante è tecnico: Dal 2028 la Ypsilon resterà solo in versione elettrica.. Le versioni ibride o benzina previste all’inizio della generazione (dal 2024) verranno eliminate con il restyling di metà carriera.. Questo perché il marchio Lancia ha deciso di vendere solo auto elettriche in Europa dal 2028. 2? Design: evoluzione dello stile “Pu+Ra”. La Ypsilon attuale (generazione lanciata nel 2024) è già molto diversa dalla vecchia: circa 4 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

© Ilgiornaledigitale.it - Nuova Lancia Ypsilon 2028: sparisce la versione ibrida?

Articoli correlati

Nuova Lancia Ypsilon 2028: con il restyling sarà solo elettrica?Il restyling della Lancia Ypsilon previsto intorno al 2028 non è ancora stato mostrato ufficialmente, ma dal piano del marchio e dalle informazioni...

Lancia Ypsilon ibrida: pregi e difettiLa Lancia Ypsilon è da sempre uno dei modelli più caratteristici del marchio torinese.

Nuova Lancia Ypsilon: elettrica o ibrida

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Nuova Lancia Ypsilon

Temi più discussi: Nuova Lancia Ypsilon 2028: sparisce la versione ibrida?; Lancia Ypsilon: a marzo 2026 sconti fino a 12.950 euro sul prezzo di listino; La nuova Lancia Ypsilon sarà solo elettrica? STLA Small potrebbe escludere ibride e termiche; Nuova Lancia Ypsilon Ibrida con la formula Zero Pensieri a partire da 269 euro al mese.

Nuova Lancia Ypsilon 2028: con il restyling sarà solo elettrica?Lancia Ypsilon: con il restyling del 2028 potrebbe rimanere in gamma solo la variante elettrica che subirà importanti modifiche ... ilgiornaledigitale.it

La nuova Lancia Ypsilon sarà solo elettrica? STLA Small potrebbe escludere ibride e termicheLa nuova generazione di Lancia Ypsilon potrebbe essere soltanto elettrica, in quanto la base STLA Small sarà usata solo per elettriche. motorisumotori.it

Weekend Porte Aperte: arriva la Nuova Lancia Ypsilon Ibrida con l’offerta Zero Pensieri facebook