Nuova Lancia Ypsilon 2028 | sparisce la versione ibrida?

La nuova Lancia Ypsilon 2028, prevista per il prossimo anno, non ha ancora avuto un debutto ufficiale ma si conoscono alcune indicazioni sulla sua evoluzione. Dal piano del marchio e dalle prime informazioni trapelate si può dedurre quale strada prenderà, anche se i dettagli specifici restano ancora nascosti. La versione ibrida sembra essere in discussione, ma nulla è stato confermato ufficialmente.

Il restyling della Lancia Ypsilon previsto intorno al 2028 non è ancora stato mostrato ufficialmente, ma dal piano del marchio e dalle informazioni disponibili si può capire abbastanza bene che direzione prenderà. 1? Diventerà solo elettrica. Il cambiamento più importante è tecnico: Dal 2028 la Ypsilon resterà solo in versione elettrica.. Le versioni ibride o benzina previste all’inizio della generazione (dal 2024) verranno eliminate con il restyling di metà carriera.. Questo perché il marchio Lancia ha deciso di vendere solo auto elettriche in Europa dal 2028. 2? Design: evoluzione dello stile “Pu+Ra”. La Ypsilon attuale (generazione lanciata nel 2024) è già molto diversa dalla vecchia: circa 4 metri di lunghezza. 🔗 Leggi su Ilgiornaledigitale.it

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Nuova Lancia Ypsilon: elettrica o ibrida

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