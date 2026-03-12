Nuova guerra nuova propaganda | da Teheran arrivano gli Shahed Lego e la distruzione animata Video

In un contesto di conflitto armato, da Teheran arrivano immagini di droni Shahed Lego e video che mostrano la distruzione ricostruita con modelli. Questa nuova forma di propaganda si inserisce nel scontro tra Iran e Stati Uniti, dove i mezzi tradizionali di guerra si mescolano a messaggi visivi e simbolici. Le immagini sono state condivise sui canali ufficiali e sui social network, attirando l’attenzione sull’uso di strumenti innovativi nella comunicazione di guerra.

Nel mezzo di una guerra reale, fatta di missili, morti e calcoli strategici, l’ultimo fronte della competizione tra Iran e Stati Uniti si combatte con i mattoncini. Letteralmente. Alla fine di febbraio la televisione di Stato iraniana ha diffuso un video di propaganda realizzato con animazione e intelligenza artificiale: due minuti di pupazzetti Lego, droni Shahed, missili e ambasciate distrutte. La trama è semplice quanto esplicita. Una versione giocattolo di Donald Trump e Benjamin Netanyahu mentre sfogliano gli Epstein Files, osservati da un Grande Satana altrettanto plastificato. Poi il tycoon preme un grande bottone rosso. Il missile parte e colpisce una scuola femminile iraniana. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

