Nuova antenna nel parco Castellaro | Va coinvolta la Soprintendenza

Un comitato di cittadini si oppone all’installazione di una nuova antenna nel parco Castellaro. La questione riguarda la presenza dell’antenna stessa e la necessità di coinvolgere la Soprintendenza per valutare il progetto. I membri del comitato chiedono che venga rispettata la normativa e che si tenga conto delle eventuali autorizzazioni richieste prima di procedere con l’installazione.

Sull’ antenna nel parco del Castellaro, il Comitato di cittadini che si oppone all’installazione chiede il coinvolgimento della Soprintendenza che non non è stata interpellata perché – sulla base di spiegazione fornite dal Comune – l’area interessata dall’impianto non ricadrebbe in una zona sottoposta a vincolo diretto ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio. Una risposta che non ha convinto il Comitato che, appoggiato dalla consigliera comunale Mirella Paglialunga (Per Civitanova) chiede all’amministrazione un passo ulteriore "perché – è la spiegazione – il coinvolgimento della Soprintendenza rappresenta uno strumento di tutela del paesaggio e di garanzia per i cittadini, specie quando si tratta di opere di forte impatto, come una torre di telecomunicazioni alta circa 36 metri". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

