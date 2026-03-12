Nuoto e psicologia | l’atipica ascesa di Agata Ambler | SWIMZONE

Agata Maria Ambler, nata nel 2001, è una velocista italiana specializzata nei 50 e 100 stile libero. Nelle ultime stagioni ha ottenuto importanti risultati a livello internazionale e si è affermata come una delle atlete di punta nel nuoto italiano. La sua crescita ha attirato l’attenzione degli addetti ai lavori e degli appassionati di sport acquatici.

Agata Maria Ambler, velocista azzurra classe 2001 e specialista dei 50 e 100 stile libero, ha trovato nelle ultime stagioni la sua definitiva consacrazione internazionale. Reduce da uno straordinario 2025 che l'ha vista protagonista alle Universiadi e complice del Record Italiano con medaglia d'argento nella 4×50 stile libero agli Europei in corta di Lublino, l'atleta del Team Veneto si racconta a cuore aperto. Un viaggio sportivo e umano unico, segnato dalle sue radici italo-australiane e da un inizio agonistico "tardivo" a ben 14 anni. Agata affronta ai nostri microfoni temi profondi e delicati: la battaglia contro i disturbi alimentari, il peso dei giudizi estetici sul corpo delle atlete donne e la svolta prestazionale in gara arrivata solo grazie a un lungo e proficuo lavoro di mental coaching.