Novità di formazione per Conte in vista del Lecce | possibile forfait da gestire

A due giorni dalla partita contro il Lecce, nel stadio Maradona, l’attenzione di Antonio Conte si concentra sulle condizioni fisiche dei giocatori del Napoli. In vista della sfida, il tecnico deve valutare alcune situazioni di infortunio o affaticamento all’interno della rosa. La formazione potrebbe subire variazioni a causa di queste verifiche, mentre il tecnico si prepara a decidere chi scenderà in campo.

A due giorni dalla sfida del Maradona contro il Lecce, Antonio Conte deve fare i conti con alcune situazioni fisiche da monitorare nella rosa del Napoli. In particolare, preoccupa la condizione di Juan Jesus, che nelle ultime sedute di allenamento ha accusato un leggero affaticamento. Il difensore brasiliano potrebbe quindi non essere rischiato nella prossima partita di campionato, con lo staff tecnico orientato verso una scelta prudente. Juan Jesus è stato gestito con attenzione durante gli allenamenti a Castel Volturno. Proprio per evitare possibili complicazioni, Conte potrebbe decidere di lasciarlo a riposo in vista del finale di stagione, rinunciando temporaneamente a un giocatore che quest'anno ha dato molte garanzie.

