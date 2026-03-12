A vent’anni dalla prima uscita, Notte prima degli esami torna al cinema con una nuova versione: Notte prima degli esami 3.0. Il film del 2006, fortemente legato alla città di Roma, viene riproposto in una veste rinnovata. La sceneggiatura è firmata da Tommaso Renzoni, affiancato da Fausto Brizzi, regista del primo capitolo. Quando esce Notte prima degli esami 3.0. La data di uscita è più vicina del previsto: il film, distribuito da 01 Distribution, arriverà nellesale giovedì 19 marzo. Per celebrare il legame con Roma, in occasione dei tradizionali “ 100 giorni ” alla maturità, che quest’anno cadono il 10 marzo, il film è stato presentato al Cinema Adriano. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Notte prima degli esami 3.0: quando esce, il cast e la trama

Articoli correlati

Notte prima degli esami: svelati il titolo ufficiale e la trama del nuovo filmFausto Brizzi rimane in veste di sceneggiatore e lascia campo libero a un nuovo regista, cambio anche nel cast del nuovo capitolo, in uscita al...

Leggi anche: Notte prima degli esami 3.0, anteprima con il cast per i "100 giorni"

Tutti gli aggiornamenti su Notte prima

Temi più discussi: Notte prima degli esami 3.0, anteprima con il cast per i 100 giorni; Notte prima degli esami 3.0, la nuova generazione della maturità con Ditonellapiaga e Ferilli insegnante; Notte prima degli esami 3.0, anteprima evento per la Maturità; ‘Notte prima degli esami 3.0’. Commedia profonda che coinvolge più generazioni.

Notte prima degli esami 3.0, Brizzi: I ragazzi di oggi e la maturità tra IA, eco-ansia e socialVent’anni dopo gli studenti della Generazione Z sono i protagonisti di nuova versione del film con Sabrina Ferilli e Ditonellapiaga ... repubblica.it

Notte prima degli esami 3.0, Renzoni riprende un discorso interrotto con uno spirito retrò che piacerà ai 40-50enniGiulio Sabbatini passa la sua vita di adolescente autosabotante a non studiare: per questo ha data per scontata la non ammissione agli esami di maturità (così come sua madre, che ha prenotato per le v ... mymovies.it

regista e attori ricordano la loro vera "notte prima degli esami" - facebook.com facebook

L’attrice nel nuovo Notte prima degli esami 3.0 interpreta la Belva, una professoressa bacchettona (ma non troppo), solitaria e in cerca di un amore del liceo x.com