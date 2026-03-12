Oggi, al teatro Parenti di Milano, si tiene un evento importante per il sistema giudiziario italiano. La serata inizia alle 20:14 e vede la partecipazione di Nordio, noto per aver superato l’attacco delle Brigate Rosse, che si presenta per difendere l’operato dei magistrati. La presenza di figure pubbliche in questo contesto richiama l’attenzione sulla situazione attuale della giustizia nel paese.

Il teatro Parenti di Milano ospita oggi, giovedì 12 marzo 2026 alle ore 20:14, un evento cruciale per il futuro della giustizia italiana. Il ministro della Giustizia Carlo Nordio ha preso la parola durante l’iniziativa Una riforma che fa giustizia, organizzata dai gruppi parlamentari di Fratelli d’Italia a sostegno del referendum sulla giustizia. La discussione verte su una proposta legislativa mirata a modificare il sistema disciplinare e le modalità di nomina dei magistrati, con l’obiettivo dichiarato di eliminare le influenze delle correnti interne. Nordio ha legato strettamente la riforma alla propria esperienza personale come sopravvissuto ai rischi corsi durante le indagini sulle Brigate Rosse tra il 1980 e il 1982. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nordio: sopravvissuto alle BR, difende i magistrati

