Non tutto il legno è musica | l' abete di risonanza sbarca in città ecco l' evento da non perdere

Viene inaugurata una mostra dedicata all’abete rosso di risonanza, organizzata da Legno Servizi e dai cluster forestale e arredo casa del Friuli Venezia Giulia. L’evento si svolge in città e prende in esame le caratteristiche dello specifico legno e il suo utilizzo nel settore musicale. L’installazione è aperta al pubblico e mira a illustrare le peculiarità di questo materiale naturale.

La mostra, realizzata in collaborazione con Dramsam - Centro Giuliano di Musica Antica, racconta il percorso che porta il legno delle foreste del Friuli Venezia Giulia a diventare suono: dalla gestione e cura dei boschi, alla selezione dell'abete di risonanza, fino al lavoro degli artigiani che trasformano questa materia viva in strumenti musicali. All'evento parteciperà anche Giorgio Alberti, Professore Ordinario di Selvicoltura, pianificazione ed ecologia forestale presso il Dipartimento di Scienze Agroalimentari, Ambientali e Animali.

