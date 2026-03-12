Nella palestra della società sportiva dilettantistica Gymnastx di Reggio Emilia si è svolta una competizione tra atleti di diverse età. La gara ha coinvolto partecipanti impegnati in esercizi di ginnastica artistica, con prove che hanno messo in mostra capacità tecniche e precisione. La manifestazione ha visto la presenza di pubblico e giudici che hanno valutato le performance dei concorrenti.

Nella palestra della società sportiva dilettantistica Gymnastx di Reggio Emilia, si è svolta nei giorni scorsi con grande successo di pubblico una manifestazione inedita, che ha visto come protagonista una disciplina, l’acrobatica aerea, che ancora oggi si identifica come pura esibizione, ma che grazie al “Galà Emilia” ha finalmente avuto anche sul nostro territorio un riconoscimento all’interno di una dimensione competitiva strutturata. La manifestazione – che si deve all’impegno di Giovanni Codazzi (coordinatore dell’attività sportiva del Csi di Reggio) e di Gymnastx – ha visto 24e atlete in gara: dalle piccolissime ’Baby’, classe 2018-2019, fino alle ragazze esperte della categoria Senior, per un totale di più di 30 coreografie a tessuti e cerchio aereo, individuali e a coppie. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Non solo esibizione È stata una vera gara

Articoli correlati

Si rivede il sorriso di Italiano. "Felici di questo nostro percorso perché non c’è nulla di scontato. E’ stata una gara da squadra vera»"Siamo arrivati decimi nella prima fase di un’Europa League dove non c’è nulla di scontato e tutte le squadre sono di valore e si affrontano a viso...

Leggi anche: Palladino: «È stata una serata perfetta, una partita da vera Atalanta»

He Taught A Horse To Spell - An Unbelievable True Story Of A Slave In America

Tutto quello che riguarda Non solo esibizione È stata una vera...

Temi più discussi: Sanremo 2026. Fabris: Una noia mortale. Se il Festival è lo specchio dell’Italia oggi, non è bella l’immagine che diamo; Sanremo, Annalisa regina delle hit? Niente affatto, le prime esibizioni furono un flop: tre delle sue proposte non brillarono; Sanremo, prima serata tra esibizioni e amore per il pallone: i momenti calcistici sul palco e non solo; Una giornata di danza al Teatro Comunale di Cagli: l’eccellenza del Centro Italia in un unico palcoscenico.

Sanremo, Annalisa regina delle hit? Niente affatto, le prime esibizioni furono un flop: tre delle sue proposte non brillaronoNon tutte le ciambelle vengono col buco. Storia e numeri di Scintille, Non so ballare e Il diluvio universale, i suoi brani presentati all’Ariston che sono finiti nel dimenticatoio. libero.it

Ricerca: «quale è stata la esibizione cantante italiana più sexy e tenera contemporaneramente di sempre»Attenzione Spoiler! La parola al regista/produttore Lost e Fringe, sempre più protagonista assoluto della fiction fantastico-fantascientifica della televisione americana, e non solo. fantascienza.com

Ecco a voi, in tanti l'aspettavano, la prima esibizione in Rai di #SalDaVinci nella seconda giornata dell'Ambrogino 82 datata martedì #7dicembre 1982 con Hai fatto buca x.com

Complimenti a @alephquartet per la loro esibizione allo scorso Execution-Time! facebook