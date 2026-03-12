Non solo assistenza ma innovazione | Maurizia Squarzi nella cabina di regia di Confcooperative

Maurizia Squarzi è intervenuta nella cabina di regia di Confcooperative con un messaggio incentrato sull’innovazione oltre all’assistenza. La riminese Mirca Renzetti è stata confermata alla guida del coordinamento di Confcooperative Federsolidarietà Romagna-Estense, che rappresenta le cooperative sociali e sanitarie dell’Unione territoriale. La notizia riguarda quindi un intervento e una conferma di leadership nel settore.

La nomina è avvenuta nel corso dell'evento "Essere economia sociale", che si è svolto questa mattina, giovedì, all'Almagià di Ravenna La riminese Mirca Renzetti è stata riconfermata alla guida del coordinamento di Confcooperative Federsolidarietà Romagna-Estense, che rappresenta il settore delle cooperative sociali e sanitarie aderenti all'Unione territoriale. La nomina è avvenuta nel corso dell'evento "Essere economia sociale", che si è svolto questa mattina, giovedì, all'Almagià di Ravenna. L'iniziativa, aperta al pubblico, ha visto un'alta partecipazione di rappresentanti delle cooperative sociali del territorio e delle istituzioni, intervenuti attivamente al confronto aperto sul ruolo delle cooperative sociali oggi.