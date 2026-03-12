Stasera alle 21.15 al Teatro della Concordia di San Costanzo va in scena la commedia

Stasera (ore 21,15) al Teatro della Concordia di San Costanzo, per ’Teatri d’Autore’, ospiterà Lucrezia Lante Della Rovere e Arcangelo Iannace (foto) in " Non si fa così ", commedia dolceamara diretta da Francesco Zecca. Il testo di Audrey Schebat affronta i fragili equilibri della vita di coppia, che, alternando rabbia e umorismo, con una forza insolita, scuote i suoi personaggi, divertendo ed emozionando il pubblico. "Francesca e Giulio, in apparenza, sembrano una coppia stabile e solida fino a quando lei, pianista di fama mondiale, tornata inaspettatamente da un viaggio di lavoro, scopre e impedisce che Giulio, un conosciuto psicoanalista, commetta l’irreparabile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Non si fa così". Come salvare la coppia

