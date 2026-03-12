Quattordici anni dopo l’omicidio di Federica Mangiapelo, i suoi genitori continuano a portare il peso di quel dolore. La ragazza di sedici anni fu trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all’alba dell’1 novembre 2012. I genitori hanno espresso che il ricordo del processo ancora li fa soffrire e hanno sottolineato che l’autore non si è mai scusato.

A quattordici anni dall’omicidio di Federica Mangiapelo, la sedicenne trovata morta sulle rive del lago di Bracciano all’alba dell’1 novembre 2012, per i genitori il dolore resta intatto. E la prospettiva che l’ex fidanzato della ragazza, Marco Di Muro, condannato per il delitto, stia per tornare in libertà riapre ferite mai rimarginate. “Non cerco di cancellare il ricordo di mia figlia ma il ricordo del processo, delle sofferenze che mi ha dato. Ancora oggi a 14 anni di distanza parlarne mi fa soffrire in maniera importante come quando accadde”, racconta all’Adnkronos Rosella, la madre di Federica. Per l’omicidio Di Muro è stato condannato in via definitiva a 14 anni. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

"Non si è mai scusato e il ricordo del processo ci fa ancora soffrire", i genitori di Federica Mangiapelo contro la scarcerazione di Marco Di Muro

