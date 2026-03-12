Non accennano a diminuire le polemiche su certe “tifoserie” che si sono scatenate sull’onda del grande successo della serie HBO “Heated Rivalry “, con al centro amore e passione tra due giocatori di hockey Shane Hollander (Hudson Williams) e Ilya Rozanov (Connor Storrie). A spiegare bene la questione è lo stesso Hudson Williams furibondo sui social che ha mandato un messaggio forte e chiaro: “ Non chiamatevi fan se condividete commenti razzisti, omofobi, bifobici, misogini, ageisti, abilisti, parasociali o di qualsiasi altra natura discriminatoria. Nessuno di noi ha bisogno del vostro ‘amore’ pieno di odio. Ci rispettiamo, ci sosteniamo e ci vogliamo bene tutti: siamo dalla stessa parte. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Non chiamatevi fan se condividete commenti razzisti e omofobi. Non vogliamo questo ‘amore’ pieno di odio”: Shane Hollander di “Heated Rivalry” furibondo

