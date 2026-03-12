A marzo 2026, il sistema NoiPA ha iniziato a emettere pagamenti per gli arretrati contrattuali relativi ai supplenti brevi e saltuari del settore scolastico. Questa novità interessa sia docenti che personale ATA coinvolti in contratti a breve termine. Le operazioni di pagamento riguardano specificamente gli arretrati maturati fino a questa data e sono in fase di distribuzione.

Il mese di marzo 2026 si apre con novità importanti per molti lavoratori della scuola. Il sistema NoiPA ha infatti avviato una serie di emissioni dedicate al pagamento degli arretrati contrattuali destinati anche ai docenti e al personale ATA con supplenze brevi e saltuarie. Dopo i pagamenti già effettuati nei mesi precedenti per il personale di ruolo e per i supplenti annuali, ora la procedura coinvolge anche i contratti temporanei. Le lavorazioni sono partite nei primi giorni di marzo e in queste ore stanno emergendo i primi dettagli sulle tempistiche. Tra emissioni speciali, cedolini in aggiornamento e date di accredito, facciamo chiarezza su cosa sta accadendo e quando i pagamenti potrebbero arrivare. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - NoiPA marzo 2026: arretrati in arrivo per i supplenti brevi

