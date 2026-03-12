No Lautaro no party | come e quanto sta mancando all' Inter Ma quando rientrerà?

L'Inter sta affrontando un momento senza Lautaro Martinez, che è assente dalle ultime cinque partite. La squadra ha realizzato cinque gol in questo periodo, di cui due su calcio d'angolo e uno su rigore. La sua mancanza si fa sentire, ma ancora non ci sono date ufficiali sul rientro dell’attaccante. La situazione rimane sotto osservazione in attesa di aggiornamenti.

“No Lautaro, no party?”. Più o meno vero. Senza il capitano è un’altra Inter e lo dicono i numeri: cinque gol in cinque partite, di cui due sugli sviluppi di un calcio d'angolo e uno su rigore, e solo il 40% di partite vinte. Con lui in campo la media è di circa il 77% da inizio stagione. Da quando si è fatto male contro il Bodo i nerazzurri hanno perso il ritorno contro i norvegesi, pareggiato a Como in Coppa Italia, perso di nuovo il derby e vinto contro Lecce e Genoa. Queste le reti arrivate dopo il Bodo: hanno segnato Mkhitaryan, Akanji - entrambi su calcio d’angolo, l’arma segreta nerazzurra per sbloccare partite ostiche -, Dimarco, Calhanoglu su rigore e Bastoni. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

