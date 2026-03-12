No alla giustizia | Malfatti spiega i rischi a Camigliano

Il prossimo mercoledì 18 marzo alle 21 si terrà un incontro presso i Diavoletti di Camigliano, dove Malfatti parlerà dei rischi legati alla giustizia. L’evento vede coinvolti i residenti del paese e si concentrerà sulla spiegazione di specifici pericoli e problematiche associate a questo tema. La serata mira a fornire informazioni dirette e chiare senza approfondimenti teorici o analisi.

L’appuntamento è fissato per il prossimo mercoledì 18 marzo alle ore 21, presso i Diavoletti di Camigliano. L’iniziativa, promossa dall’associazione Sinistra Con, mira a chiarire le ragioni del voto negativo sul referendum riguardante la riforma della giustizia. Al centro della serata vi sarà l’intervento della professoressa Elena Malfatti, ordinario di diritto costituzionale e pubblico all’università di Pisa, chiamata a smontare le argomentazioni tecniche della proposta legislativa. La scelta del luogo non è casuale: i Diavoletti rappresentano un punto di ritrovo storico per la comunità locale, trasformando un evento politico in un momento di aggregazione civica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

