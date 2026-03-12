Nel 2026, l’evento Nike After Dark Tour ritorna per la sua seconda edizione, coinvolgendo un nuovo gruppo di donne. La manifestazione prevede corse organizzate dopo il tramonto, con l’obiettivo di promuovere la partecipazione femminile nello sport e rafforzare il senso di comunità. L’evento si svolge in diverse città e si rivolge a tutte le appassionate di corsa, indipendentemente dall’esperienza.

Il ritorno dell’evento. L’ After Dark Tour torna nel 2026, continuando l’impegno di Nike nel coinvolgere sempre più donne nello sport attraverso gare pensate per celebrare la comunità, l’espressione di sé e la potenza della corsa, tutto dopo il calar del sole. Sette grandi città nel mondo ospiteranno l’evento, invitando le partecipanti a ritrovarsi insieme sulla linea di partenza per una serata che unisce sport, cultura e comunità, offrendo un’esperienza unica ad ogni tappa. Con percorsi di 10 km e mezze maratone, l’After Dark Tour accoglie donne di ogni età e livello di preparazione, incoraggiandole a superare i propri limiti e a celebrare la forza della community femminile. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Nike After Dark Tour 2026: la corsa delle donne dopo il tramonto

