Niente soldi per l' imprenditore mafioso il burocrate dà la colpa all' assessore regionale | Non capisce un caz

Il dirigente regionale Giancarlo Teresi si è rivolto all’assessore ai Lavori pubblici di Castelvetrano, Davide Brillo, con toni accesi durante una conversazione telefonica. La discussione riguardava lo sblocco dei fondi necessari alla rimozione della posidonia a Marinella di Selinunte. Teresi ha accusato l’assessore di non comprendere come funziona la macchina amministrativa.

Tangenti e voti in cambio di appalti: così Iacolino e il burocrate Teresi aiutavano l'imprenditore mafiosoUn imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità...

Tangenti e voti in cambio di appalti: così l'agrigentino Iacolino e il burocrate palermitano aiutavano l'imprenditore mafiosoUn imprenditore mafioso che torna in affari, un dirigente regionale pronto ad aprirgli le porte degli appalti pubblici e un manager della sanità...

Niente accise mobili, Meloni aspetta l'aiuto di BruxellesIl governo al momento tiene in stand-by qualunque provvedimento sulle accise e invoca l'adozione di misure straordinarie da parte ... huffingtonpost.it

Niente soldi: il decreto può attendere. Per i costi dell'energia il governo punta su Algeria e AzerbaijanPreoccupa lo scenario globale del rialzo dei prezzi dell'energia, ancor più perché l'Italia importa il 33,6% del Gnl dal Qatar. Meloni ... huffingtonpost.it

"non ci abbiamo capito niente, ma abbiamo i soldi". x.com

Tarantino non ha per niente preso bene i recenti commenti che l'attrice Rosanna Arquette ha fatto sulla sceneggiatura di Pulp Fiction... https://cinema.everyeye.it/notizie/duro-scontro-quentin-tarantino-star-pulp-fiction-hai-preso-soldi-864370.htmlutm_mediu - facebook.com facebook