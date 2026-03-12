Nicoletta Mocanu 22 anni e un futuro nel cinema OGGI IN COPERTINA SU BREAK

Nicoletta Mocanu, 22 anni, è protagonista della copertina di oggi su Break. La sua esperienza come fotomodella deriva da una passione per l’immagine, l’estetica e la comunicazione visiva. La giovane ha iniziato a lavorare nel settore e ora si avvia verso un possibile futuro nel cinema. La sua attività si concentra principalmente sulla fotografia e sulla moda.

La sua esperienza come fotomodella nasce infatti dalla passione personale per l'immagine, l'estetica e la comunicazione visiva. Negli ultimi anni Nicoletta Mocanu ha partecipato a diversi shooting fotografici, collaborando con fotografi emergenti e studi creativi che hanno riconosciuto nel suo volto una forte capacità espressiva. Non si tratta soltanto di bellezza estetica: Nicoletta Mocanu riesce a interpretare le immagini, a trasmettere emozioni e a costruire una narrazione visiva attraverso lo sguardo e la postura. Roma, città nella quale vive, rappresenta per lei un contesto ricco di opportunità artistiche.

