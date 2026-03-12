Nicole Kidman ha raccontato di essere rimasta disgustata dal bacio con Alexander Skarsgård durante le riprese di Big Little Lies, definendo il momento un problema per lei. L'attrice ha condiviso un episodio imbarazzante avvenuto durante un pranzo, collegato a quella scena. L’aneddoto riguarda un episodio specifico che ha coinvolto il suo rapporto con il collega sul set.

Un pranzo poco strategico è diventato il protagonista di un aneddoto raccontato da Nicole Kidman, che ha ricordato un momento piuttosto imbarazzante durante le riprese di Big Little Lies. Durante un podcast, Nicole Kidman ha raccontato un curioso retroscena dal set di Big Little Lies: prima di una scena di bacio con Alexander Skarsgård, l'attore mangiò un falafel. L'attrice non lo prese bene, rivelando quanto detesti l'alito cattivo. Il falafel che rovinò il set di Big Little Lies Dietro le quinte delle serie televisive più celebri si nascondono spesso storie inattese, piccole confessioni che trasformano una scena drammatica in un ricordo quasi comico. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Nicole Kidman disgustata dal bacio con Alexander Skarsgård in Big Little Lies: "Per me è un problema"

