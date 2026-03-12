Il presidente del Senato ha tentato di mettersi in contatto con il senatore Antonio Nicita per chiedergli scuse, a seguito di un episodio verbale avvenuto in Aula. Nicita ha respinto le scuse e ha affermato che è necessario un Giurì d’onore pubblico. La questione riguarda un confronto acceso tra i due durante la seduta parlamentare.

Il presidente del Senato ha cercato di contattare il senatore Antonio Nicita per chiedere scuse dopo un episodio verbale in Aula. L’esponente del Partito Democratico non ha risposto alla chiamata, spiegando che l’urgenza richiede chiarimenti pubblici e non semplici scuse personali. L’accaduto riguarda la rappresentanza istituzionale e il linguaggio utilizzato dai politici. Il senatore siracusano sostiene che il problema non sia tra persone, ma riguardi come le istituzioni vengono percepite dai cittadini quando i microfoni sono spenti. La richiesta è diretta: servono scuse pubbliche e una convocazione formale del Giurì d’onore. La dinamica dell’insulto e la risposta istituzionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Nicita respinge le scuse: serve un Giurì d’onore pubblico

Articoli correlati

Senatore Nicita replica a La Russa dopo gli insulti, scuse rifiutate e richiesta di sanzioni: "È molto grave"Il presidente del Senato Ignazio La Russa è al centro delle polemiche per l’insulto rivolto al senatore del Pd Antonio Nicita.

La fidanzata tradita (con confessione in tv) dal biatleta norvegese respinge le scuse: “Non lo perdono”Roma, 11 febbraio 2026 – Pensava forse che confessare un tradimento in mondovisione avrebbe avuto più chance di perdono? Previsione sbagliata.

Altri aggiornamenti su Nicita respinge

La Russa chiama Nicita dopo l’insulto. Il senatore: servono scuse pubblicheIl presidente del Senato avrebbe cercato di contattare il senatore siracusano Antonio Nicita, per porgere delle scuse dopo il video con l’insulto in Aula. Lo rivelano diverse agenzie che, però, riport ... siracusaoggi.it

Nicita: Io insultato da La Russa. Scuse? No, ha offeso le istituzioniIn un fuorionda, in aula il 5 marzo, si sente un insulto del presidente al senatore dem. Poi la precisazione: un borbottio ... repubblica.it