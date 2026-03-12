Nettuno si allontana da casa prima della notifica dei domiciliari | rintracciato e arrestato

I carabinieri di Nettuno hanno arrestato un uomo di 47 anni prima della notifica dei domiciliari, in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura di Velletri. L'uomo si era allontanato dalla propria abitazione prima di ricevere la comunicazione ufficiale. L'arresto è stato effettuato nella giornata del 12 marzo 2026.

Nettuno, 12 marzo 2026 – I carabinieri della Stazione di Nettuno hanno arrestato un uomo di 47 anni in esecuzione di un ordine di carcerazione per espiazione di pena in regime di detenzione domiciliare emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Velletri – Ufficio Esecuzioni Penali. Poco prima che i carabinieri lo raggiungessero la compagna convivente dell'uomo, si è recata presso la Stazione dei Carabinieri di Nettuno e ne ha denunciato la scomparsa riferendo che l'uomo, dal pomeriggio di venerdì 6 marzo, si era allontanato dall'abitazione senza più dare notizie di sé. A seguito della segnalazione di allontanamento è stato immediatamente attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse.