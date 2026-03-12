Neto e la squalifica | lo spintone al raccattapalle dopo

Dopo la partita contro il Paris Saint-Germain, il giovane attaccante Pedro Neto è stato coinvolto in un procedimento disciplinare avviato dall’Uefa. La vicenda riguarda uno spintone rivolto a un raccattapalle, avvenuto subito dopo la sconfitta per 5-2 nella finale di Champions League giocata ieri sera. L’episodio ha attirato l’attenzione sui comportamenti dei calciatori in momenti di tensione.

Il giovane attaccante Pedro Neto, reduce di una sconfitta per 5-2 contro il Paris Saint-Germain nella finale della Champions League giocata ieri sera, si trova ora al centro di un procedimento disciplinare avviato dall’Uefa. La federazione europea indaga su uno spintone dato a un raccattapalle durante la gara, episodio che ha innescato una rissa tra i due schieramenti e che potrebbe costare all’atleta la squalifica dalla partita di ritorno in programma martedì prossimo a Londra. Sebbene l’incidente sia nato da un momento di alta tensione emotiva mentre il Chelsea era in svantaggio, le conseguenze potrebbero essere gravi per il giocatore. Dopo aver scusato pubblicamente il gesto e aver consegnato la propria maglia alla vittima dello spintone, Neto rischia di saltare l’appuntamento cruciale previsto nel Regno Unito. 🔗 Leggi su Ameve.eu

