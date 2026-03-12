Nessun dubbio sull' omicidio | il giudice chiude le porte alla difesa Erika Podmenich sarà processata

Il giudice ha deciso di rinviare a giudizio Erika Podmenich, 57 anni, accusata di aver ucciso l’89enne Isabella Tregnaghi. La donna, che ha confessato il delitto, è stata formalmente coinvolta nel procedimento in Corte d’Assise. La vittima è stata trovata nel suo appartamento in via delle Beccherie, con segni di strangolamento e ferite da arma da taglio.

L'imputata ha confessato di aver ucciso l'89enne Isabella Tregnaghi un anno fa. Tra le accuse anche tentato omicidio e rapina. Rigettate le richieste della difesa: perizia psichiatrica in via preliminare e rito abbreviato. Si va in Corte d'Assise a fine maggio Rinviata a giudizio in Corte d’Assise Erika Podmenich, la 57enne che ha confessato l’omicidio dell’89enne Isabella Tregnaghi, strangolata e accoltellata nel suo appartamento in via delle Beccherie. È stato deciso nell’udienza preliminare stamattina, mercoledì 12 marzo, dal Gup Manila Salvà. Presenti i Pm Andrea la Ganga e Ilaria Iozzi. Podmenich dovrà rispondere inoltre di tentato omicidio, lesioni, rapina e porto abusivo d’armi. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

