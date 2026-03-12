Neomamma licenziata per un incidente burocratico la denuncia contro il colosso Gxo

Una donna di 28 anni, recentemente diventata madre, ha perso il suo lavoro a causa di un problema amministrativo legato alle procedure aziendali. La donna ha presentato una denuncia contro la multinazionale Gxo, accusandola di averla licenziata per un errore burocratico. La vicenda si è sviluppata pochi giorni prima dell’8 marzo, suscitando attenzione sulla gestione delle pratiche amministrative nel contesto lavorativo.