Nella base di Aviano gli F-16 rischiano di precipitare

Nella base di Aviano, alcuni uomini sono stati fatti entrare con urgenza alcuni giorni fa, mentre gli F-16 presenti sul sito rischiano di precipitare. La situazione ha suscitato preoccupazione tra le forze di sicurezza e i funzionari militari che monitorano la base, senza tuttavia fornire dettagli specifici sui motivi di questa operazione o sui rischi immediati legati agli aerei.

Qualche giorno fa un gruppo di uomini è stato scortato all'interno della base di Aviano con una certa urgenza. Dopo aver passato tutti i controlli di sicurezza, gli ospiti esterni si sono incontrati con alcuni responsabili della base per cercare di capire come affrontare una situazione che sta creando non pochi problemi ai militari statunitensi. Il momento è, non c'è bisogno di dirlo, molto teso: la guerra in Iran ha alzato il livello di allerta negli insediamenti a stelle e strisce sul territorio italiano, eppure quel che questo gruppo di uomini è stato chiamato poco c'entra con i bombardamenti in Medio Oriente. Qualcuno, sapendo di cosa si tratta, ha iniziato a parlare, simbolicamente, di “uccelli della pace”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

