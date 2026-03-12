Nel suo primo messaggio pubblico, Mojtaba Khamenei non ha modificato la posizione annunciata in precedenza. La nuova Guida Suprema dell’Iran non si è mostrata in pubblico, ma in un testo letto in televisione ha confermato una posizione che si era già nota. La comunicazione avviene senza apparizioni o commenti diretti, lasciando invariato il tono del messaggio.

Giovedì è stato diffuso il primo messaggio di Mojtaba Khamenei da quando, domenica scorsa, era stato nominato nuova Guida Suprema dell’Iran, cioè massima autorità politica, religiosa e militare del paese. Ha preso il posto del padre, Ali Khamenei, ucciso da un bombardamento israeliano su Teheran all’inizio della guerra in Medio Oriente. Da quando è diventato Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, non è mai apparso in pubblico. Non lo ha fatto nemmeno stavolta: il messaggio è stato letto da una presentatrice sulla televisione di stato iraniana, controllata dal regime, con una foto del leader sullo sfondo. È una cautela adottata per non farsi trovare. 🔗 Leggi su Ilpost.it

© Ilpost.it - Nel suo primo messaggio Mojtaba Khamenei non ha fatto passi indietro

Articoli correlati

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida SupremaGiovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, subentrato al padre,...

Il primo messaggio del nuovo ayatollah Mojtaba KhameneiNel suo primo messaggio da Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, parlerà "del martirio del padre Ali Khamenei e dei paesi della regione e del modo di...

Tutto quello che riguarda Mojtaba Khamenei

Temi più discussi: Iran, Mojtaba Khamenei verso il primo discorso da Guida Suprema: tensione con Usa, Israele e Turchia; L'elezione di Mojtada Khamenei fa scivolare l'Iran nel solco delle monarchie ereditarie; Il messaggio di Mojtaba Khamenei all'Iran: Priorità è vendetta, stop Hormuz per pressare nemico; Mojtaba Khamenei al vertice dell’Iran e Putin tende le mano.

Guerra Iran, minacce di Mojtaba Khamenei nel primo discorso senza mostrarsi in video: Apriremo nuovi frontiLa nuova Guida suprema dell’Iran, Mojtaba Khamenei, figlio di Ali Khamenei, suo predecessore, ha diffuso il suo primo messaggio da capo di Stato. Ha promesso che Teheran aprirà nuovi fronti di guerra ... virgilio.it

Iran, Mojtaba Khamenei promette vendetta nel suo primo discorso da Guida SupremaGiovedì 12 marzo è finalmente arrivato il primo discorso alla nazione di Mojtaba Khamenei, la nuova Guida Suprema dell’Iran, subentrato al padre, l’ayatollah Ali, ucciso nei primi raid di Stati Uniti ... msn.com

#MojtabaKhamenei: “Non rinunceremo a vendicare il sangue dei nostri martiri” x.com

Primo discorso della Guida Suprema Mojtaba Khamenei in TV “Vendicheremo il sangue dei nostri morti. Non ci arrenderemo mai” ha detto intimando di chiudere le basi Usa o “verranno attaccate”. Khamenei ha affermato che lo Stretto di Hormuz resterà chiu - facebook.com facebook