Nel sistema fieristico è normale che le manifestazioni crescano cambino dimensione e talvolta si spostino
Nel settore fieristico si osserva frequentemente che gli eventi aumentano di dimensione, si modificano nel tempo o si spostano da una sede all’altra. Recentemente, alcune figure del centrodestra hanno sollevato polemiche riguardo al sistema Gis, evidenziando un tentativo di politicizzare questioni legate alla gestione degli spazi fieristici. Questi interventi sono stati commentati come fuori luogo da altri componenti politici.
«Le polemiche sollevate in queste ore da alcuni esponenti del centrodestra sulla vicenda del Gis appaiono francamente fuori luogo e dimostrano ancora una volta la volontà di trasformare qualsiasi tema che riguardi la città in uno scontro politico. È bene ricordare alcuni fatti molto semplici». I. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
