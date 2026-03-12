Nei comuni francesi al voto si misura la fin de règne macroniana

Nei comuni francesi si avvicinano le elezioni comunali con il primo turno previsto per il 15 marzo e il secondo per il 22. Sono in gioco circa 35 mila sindaci, e il voto rappresenta un momento importante per le dinamiche politiche locali e nazionali. La consultazione coinvolge diverse forze politiche e cittadini che si preparano a esprimersi nelle urne.

