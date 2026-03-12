Negozi in calo nei centri urbani Agrigento è la città con le perdite più alte

Negli ultimi anni, i negozi nei centri urbani italiani hanno registrato una diminuzione, con Agrigento che si distingue per le perdite più consistenti. La tendenza vede un calo delle attività commerciali tradizionali, sostituite da imprese legate al turismo e alla ristorazione. La trasformazione del tessuto economico urbano coinvolge diverse città, tra cui Agrigento, dove si sono registrate le flessioni più evidenti.

Secondo l’analisi Confcommercio sulla demografia d’impresa cambiano le attività nelle città: crescono ristorazione e affitti brevi mentre diminuiscono edicole, abbigliamento e commercio tradizionale Meno negozi tradizionali e sempre più attività legate al turismo e alla ristorazione. Cambia il volto economico dei centri urbani italiani e Agrigento risulta tra le città che hanno registrato le perdite più consistenti di imprese commerciali negli ultimi anni. A fotografare questa trasformazione è l’analisi "Città e demografia d’impresa", realizzata dall’ufficio studi di Confcommercio, che evidenzia un progressivo ridimensionamento delle attività commerciali tradizionali a favore di servizi legati al turismo, alla ristorazione e all’accoglienza. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

