Ndour e Gudmundsson ribaltano il Raków la Fiorentina fa sua l’andata

La Fiorentina ha vinto 2-1 contro il Raków Czestochowa nell’andata degli ottavi di finale di Conference League. Ndour e Gudmundsson hanno segnato i gol che hanno permesso alla squadra italiana di mettere una buona ipoteca sulla qualificazione, mentre i polacchi hanno trovato il gol della bandiera. La partita si è conclusa con un risultato stretto e combattuto.

FIRENZE – La gara di andata degli ottavi di finale di Conference League sorride alla Fiorentina, che supera per 2-1 i polacchi del Raków Czestochowa al termine di un confronto equilibrato e risolto solamente sul filo di lana. La formazione toscana è riuscita a far valere la propria costanza e capacità di adattamento nella fase cruciale della ripresa, ribaltando l'iniziale svantaggio ospite e assicurandosi un prezioso successo interno in vista della decisiva sfida di ritorno. Il primo tempo si è sviluppato sui binari di un sostanziale equilibrio, caratterizzato da difese attente e da una prolungata fase di studio. Gli ospiti hanno provato a sorprendere i padroni di casa già al 2? con una conclusione di Tomasz Pienko, prontamente neutralizzata dall'estremo difensore viola.