nba la top 5 della notte 12 marzo

Nella notte NBA del 12 marzo, Kawhi Leonard ha segnato 45 punti contribuendo alla vittoria dei Los Angeles Clippers contro Minnesota, mentre Nikola Jokic ha registrato la sua 25ª tripla doppia stagionale guidando Denver a una vittoria su Houston. Entrambi i giocatori hanno dominato il parquet nelle rispettive partite, attirando l’attenzione degli appassionati. La top 5 della serata include queste due prestazioni e altre da highlight.

Kawhi Leonard e Nikola Jokic si prendono la vetrina della notte italiana Nba, da sei partite. Il californiano segna 45 punti e trascina i Los Angeles Clippers al comodo successo su Minnesota, il serbo esibisce la 25ª tripla doppia stagionale per la vittoria "di tacco" della sua Denver su Houston. Successi anche per Orlando, New York, Charlotte e New Orleans. Tra le cinque migliori giocate della notte spicca quella di Donovan Mitchell, che ha fatto fare una figuraccia al rookie degli Orlando Magic Noah Penda mandandolo per terra con uno spettacolare crossover prima di realizzare la tripla in chiusura di terzo quarto. Guarda la top 5 della. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

NBA, i risultati della notte (12 marzo): Jokic e Murray trascinano i Nuggets contro i Rockets, Leonard ne fa 45 per i Clippers. Bene anche Knicks e MagicGli Orlando Magic (36-26) rispettano il fattore campo contro i Cleveland Cavaliers (40-26) per 128-122 con 35 punti di Desmond Bane e la tripla...

Risultati e Highlights della Notte NBA del 12 Febbraio 2026Questo spazio presenta una riorganizzazione delle informazioni relative alle recensioni racchette padel, con particolare attenzione ai diritti sulle...

NBA, i risultati della notte (5 marzo): Gilgeous-Alexander e Holmgren trascinano i Thunder a New York, sconfitte casalinghe per Celtics e BucksUn’altra notte da mandare in archivio quella completata da poche ore in NBA, con sei partite andate in scena tra la Eastern e la Western Conference: ... oasport.it

NBA, il crossover spezza-caviglie di Donovan Mitchell guida la top-5 della notte. VIDEOTra le cinque migliori giocate della notte spicca quella di Donovan Mitchell, che ha fatto fare una figuraccia al rookie degli Orlando Magic Noah Penda mandandolo per terra con uno spettacolare ... sport.sky.it

