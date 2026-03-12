Nazionale | campo base mondiale a Toronto e nello Utah Se ci qualifichiamo

La nazionale ha stabilito il proprio campo base mondiale a Toronto e nello Utah. Se si qualifica, la squadra trascorrerà una settimana in Canada, a Herriman, a circa 30 km da Salt Lake City. La vincente del playoff avrà quindi la possibilità di prepararsi in queste sedi prima delle fasi decisive della competizione.

Nel deserto di pietre rosse, tra le Montagne rocciose e gli immensi parchi naturali. Dove hanno girato anche "Ombre Rosse" con John Wayne e dove Tex e i suoi pard hanno cavalcato e sparato ai banditi. Nello Utah, stato del Sud-Ovest, confinante con Arizona, Colorado, Wyoming, Nevada e Idaho, scenari da western classico, tra indiani (non ancora nativi americani) e cowboy: qui sarà il campo base mondiale della nazionale che vincerà il "nostro" playoff e finirà nel gruppo B con Svizzera, Canada e Qatar. Quindi una tra Italia, Nord Irlanda, Galles e Bosnia. Se ci qualificheremo, andremo laggiù nell’Ovest, precisamente a Herriman, cinquantamila anime, a una trentina di chilometri da Salt Lake City. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

