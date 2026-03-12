Nata con l’Hiv e mai curata fino a 6 anni | genitori a processo a Bologna

A Bologna, due genitori sono stati portati in tribunale con l’accusa di aver trasmesso il virus HIV alla loro figlia, che è nata con l’infezione e non ha ricevuto cure fino all’età di sei anni. La bambina è stata coinvolta in un procedimento giudiziario che indaga anche sui presunti maltrattamenti aggravati commessi dai genitori.

La bambina non fu mai visitata né vaccinata fino a quasi sei anni. L’accusa è di maltrattamenti aggravati: “Ostacolarono le cure anche durante il ricovero” Hanno trasmesso alla figlia il virus Hiv e non l'hanno curata per anni. A Bologna due genitori sono finiti a processo con l’accusa di maltrattamenti aggravati. Secondo la ricostruzione della procura, la coppia avrebbe nascosto la sieropositività della madre durante la gravidanza e, dopo la nascita della bambina nel 2017, non avrebbe fatto nulla per verificare se la malattia fosse stata trasmessa alla figlia. Non solo. Per quasi sei anni la bambina non sarebbe mai stata visitata da un pediatra, né vaccinata, e quando finalmente fu portata da un medico le sue condizioni apparvero subito molto gravi. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

