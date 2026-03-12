Napoli sentito Spinazzola? Parole chiarissime | ecco qual è il suo obiettivo

In casa Napoli si discute delle parole di Spinazzola, che ha chiarito qual è il suo obiettivo. La squadra è concentrata sul finale di stagione e sui risultati da ottenere. L’interesse si concentra sulle dichiarazioni del giocatore e sulle strategie in vista delle prossime partite. La discussione si concentra esclusivamente sui fatti e sulle dichiarazioni ufficiali.

In casa Napoli l’attenzione resta alta sul finale di stagione e sugli obiettivi di stagione da raggiungere. A parlare oggi ai microfoni di Canale 21 è stato Spinazzola, che ha fatto il punto della situazione sulla squadra e sulle ambizioni personali sul futuro. L’esterno azzurro ha ribadito la determinazione del gruppo nel voler restare competitivo fino alla fine, soffermandosi anche su quello che considera il traguardo principale da raggiungere. Napoli, sentito Spinazzola: “Siamo duri a morire, vogliamo la Champions”. Nel corso dell’intervista, Spinazzola ha sottolineato la mentalità della squadra e la volontà di non arrendersi nonostante le difficoltà incontrate durante la stagione. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

Spinazzola: Lecito sognare, ma obiettivo Champions. Rinnovo? Napoli è vita...Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha rilasciato una lunga intervista ai microfoni di Canale 21: Il mio ruolo? E' quello di terzino, penso che ormai è da molti

