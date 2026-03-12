A Napoli, Anguissa sta negoziando il rinnovo del contratto, che scade tra un anno, con il club che sta accelerando le operazioni. La notizia arriva dopo che si parla di un possibile rinnovo anche per Scott McTominay. La società sta valutando anche un nuovo acquisto, ma al momento l’attenzione resta sulla firma di Anguissa.

Dopo il probabile rinnovo di Scott McTominay, anche Anguissa vuole continuare a dimostrare il suo valore in azzurro: come riportato da Il Mattino, con il contratto che scade tra un anno, il club accelera per il prlungamento. Frank ha le idee chiare: vuole restare a Napoli, senza dubbi o ripensamenti. Anguissa – Napoli, l’con l’agente e l’ipotesi del rinnovo “a vita”. Secondo Il Mattino, fine mese è previsto un incontro tra la dirigenza del Napoli e Maxime Nana, agente di Anguissa. Sul tavolo ci sarà una proposta di rinnovo “a vita”: gli azzurri vogliono blindare il giocatore con un contratto lungo, per non commettere l’errore di ritrovarsi a parlare di cessioni forzate da un contratto di breve scadenza. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

© Spazionapoli.it - Napoli, rinnova anche Anguissa: firma legata a un nuovo acquisto?

Articoli correlati

Calciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto. Novità delle ultime oreCalciomercato Genoa: rossoblù scatenati! Vicinissimo Zatterstrom, intanto è arrivata la firma del nuovo acquisto.

Leggi anche: Napoli, non c’è pace per Anguissa: salta anche il Verona!

Contenuti e approfondimenti su Napoli rinnova anche Anguissa firma...

Temi più discussi: Calciomercato Napoli, Manna e Conte devono ringiovanire: occhi su Anguissa e Lobotka; Anguissa, il rinnovo ancora non arriva: irrompe la Juventus? La situazione – TMW; Napoli, Conte sorride verso il Torino: rientro dalla panchina per Anguissa e De Bruyne; Il Napoli vuole blindare Anguissa, presto incontro con l'entourage per il rinnovo di contratto!.

Anguissa, possibile rinnovo a vita con il Napoli: la volontà del giocatoreCi sono giocatori la cui importanza si misura soprattutto quando mancano. Nel caso del Napoli, uno di questi è senza dubbio Frank Zambo Anguissa. Il centrocampista camerunese, dopo un lungo stop, è pr ... msn.com

Napoli-Lecce, probabili formazioni: riecco Anguissa, il leone di ConteA tutto Zambo. Riecco Anguissa, finalmente. Lo ha pensato anche Conte mentre lo vedeva in campo contro il Torino venerdì. Un tempo intero per mettersi di nuovo all’opera, per ... ilmattino.it

Spazio Napoli facebook

| Moratti: “Potevo acquistare il #Napoli nel 2004. Un altro presidente di A mi aveva fatto questa proposta ma la mia sembrava un'invadenza antipatica. Il Napoli si doveva salvare con qualcuno che decidesse di fare il presidente e di salvarlo come poi ha fatto x.com