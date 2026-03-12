Napoli | posti barca stabili fino al 2026 gara nel 2027

A Napoli le concessioni per i posti barca sono state prorogate fino al 31 dicembre 2026. La gara per l’assegnazione di nuovi spazi è prevista per l’estate del 2027. Questi aggiornamenti riguardano le modalità di gestione degli spazi destinati alla nautica nella città. Le decisioni si riferiscono alle procedure di assegnazione e alle tempistiche delle prossime gare pubbliche.

Le concessioni per i posti barca a Napoli rimarranno stabili fino al 31 dicembre 2026, mentre la gara per i nuovi operatori è programmata per l'estate del 2027. Questa proroga temporanea si inserisce in un quadro di carenza strutturale degli ormeggi, aggravato dall'atteso afflusso di imbarcazioni legate alla Coppa America. La decisione dell'Autorità portuale, presa in accordo con il Comune, mira a garantire la continuità operativa senza interruzioni durante l'anno corrente. Tuttavia, il numero attuale di circa 2.500 stalli è considerato insufficiente per soddisfare la domanda esistente e quella futura generata dall'evento sportivo internazionale.