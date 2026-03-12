Napoli – Lecce è anche la partita di Conte | tecnico ad un passo dalla storia!

Napoli e Lecce si preparano a sfidarsi in una partita che ha un significato speciale per Antonio Conte, allenatore di origini salentine. L’ex tecnico giallorosso, che ha passato gran parte della sua carriera con questa squadra, si trova ora a guidare il Napoli in una sfida che potrebbe segnare un momento importante nella sua carriera. La partita si gioca in un clima di grande attesa.

Napoli-Lecce non è una partita come le altre per Antonio Conte. Il tecnico di origine salentina, ha affrontato gran parte della sua carriera con i colori giallorossi. Giovanili, prima apparizione tra i ‘grandi’ e trampolino di lancio per la Juventus. Ma ora c’è il presente. La sfida di sabato alle 18:00 può portare Conte ad un traguardo sensazionale. Conte verso i 600 punti in Serie A: può succedere sabato. Sicuramente per Conte non sarà una partita semplice e – tantomeno – come le altre. L’allenatore del Napoli è ad un passo dalla storia, a dimostrazione dell’immensa carriera compiuta finora. Oltre ai tre punti e il terzo posto da blindare, c’è di mezzo anche un traguardo personale da raggiungere nella sfida di sabato. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it

