Il Napoli sfida il Lecce al Maradona in una partita importante per la corsa alla qualificazione in Champions League. De Bruyne torna a disposizione dopo un infortunio e sarà uno dei protagonisti in campo. La squadra di Antonio Conte cerca punti fondamentali in questa sfida, che può influire sulla classifica finale. La partita è in programma oggi e vede entrambe le formazioni pronte a battagliare.

Il Napoli affronta il Lecce in una partita decisiva per la qualificazione alla Champions League, con la squadra di Antonio Conte che si prepara al Maradona. La sfida di sabato vedrà gli azzurri cercare di mantenere l’imbattibilità casalinga e sfruttare il ritorno in campo di Kevin De Bruyne dopo un lungo infortunio. La stagione calcistica sta entrando nella sua fase più critica, dove ogni punto diventa determinante per definire le posizioni di vertice della classifica italiana. Con dieci gare rimanenti nel calendario, la pressione sul tecnico napoletano è massima, poiché sei incontri si disputeranno allo stadio del Maradona, mentre quattro si giocheranno fuori casa. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Napoli-Lecce: De Bruyne torna, la sfida per la Champions

Articoli correlati

Leggi anche: Napoli, dopo 4 mesi riecco De Bruyne: sarà lui l'uomo in più per la corsa Champions?

Leggi anche: Napoli, due assi per la corsa Champions di Conte: Anguissa e De Bruyne sono pronti

Altri aggiornamenti su Napoli Lecce De Bruyne torna la sfida...

Temi più discussi: Napoli, due assi per la corsa Champions di Conte: Anguissa e De Bruyne sono pronti; Napoli-Lecce Serie A, dove vedere il match in tv e streaming: l’orario, le probabili formazioni, le ultime notizie; Napoli-Lecce, occhi puntati sul De Bruyne-bis: Conte ha due opzioni – CdS; Chi gioca Napoli-Lecce al posto di Vergara: come stanno McTominay, Anguissa, Lobotka e De Bruyne, Giovane in panchina.

Calcio: il Napoli aspetta il Lecce, De Bruyne e' pronto(ANSA) - NAPOLI, 12 MAR - Dieci finali da giocare tutte d'un fiato. E' così che Antonio Conte vede gli impegni della coda finale di campionato che decideranno le posizioni di vertice della classifica ... msn.com

Napoli, missione Champions: il Maradona è il fortino di Conte per l’assalto finaleNapoli – Dieci finali, senza respiro. Antonio Conte ha tracciato la rotta: per il suo Napoli la corsa verso la prossima Champions League passa per un rush ... cronachedellacampania.it

AreaNapoli Live chi gioca in Napoli Lecce. Le ultime da Castelvolturno e le notizie di calciomercato tra rinnovi e l'esterno Zeballos Iscriviti al canale e commenta in chat! #SSCNapoli #Napoli #AreaNapoli - facebook.com facebook

Napoli vs Lecce Al via la vendita libera Ti aspettiamo al Maradona! Acquista ora: sscnapoli.ticketone.it/catalog x.com