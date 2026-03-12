Napoli | Lama svela il giallo dove il tempo è l’assassino

Venerdì 13 marzo 2026 alle 18:00, nella libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri a Napoli, si terrà la presentazione del nuovo romanzo di Diego Lama intitolato Il sangue degli architetti. L'autore sarà presente per parlare del suo libro, che sarà disponibile per il pubblico. L'evento è aperto a tutti gli interessati alla letteratura contemporanea.

Venerdì 13 marzo 2026 alle ore 18:00, la libreria Feltrinelli di Piazza dei Martiri ospiterà Diego Lama per presentare il nuovo romanzo Il sangue degli architetti. L'incontro vedrà la partecipazione del commissario Veneruso come protagonista della trama, con letture a cura di Debora Ostieri e moderazione affidata a Mirella Armiero. L'evento è gratuito e si svolgerà in un contesto dove l'architettura e il noir si fondono nell'indagine sul tempo che trasforma tutto. La narrazione ruota attorno all'omicidio dell'architetto Lester Young, ucciso da un busto di marmo rovesciatogli addosso presso il Palazzo delle Belle Arti. Questo fatto scatenante avviene nel momento cruciale in cui si stava per assegnare un importante appalto cittadino, rendendo gli avversari della vittima i primi sospettati.