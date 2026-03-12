Napoli il big torna titolare | Ci sarà dal 1? contro il Lecce

Il Napoli ha annunciato che Kevin De Bruyne tornerà in campo dal primo minuto nella partita contro il Lecce, mentre Zambo Anguissa è stato reintegrato nella rosa e ha giocato contro il Torino dopo un lungo infortunio. Entrambi i calciatori sono stati riaccolti dal club e sono disponibili per la prossima sfida di campionato. La formazione ufficiale sarà comunicata prima del match.

Il Napoli e Antonio Conte hanno riaccolto Kevin De Bruyne e Zambo Anguissa. I due calciatori, rientrati dopo mesi di infortunio, hanno giocatori entrambi nella vittoria contro il Torino. Il camerunense, in particolar modo, potrebbe tornare titolare in Napoli-Lecce. Napoli-Lecce, Zambo Anguissa verso la titolarità. Secondo quanto riportato da Il Mattino, Zambo Anguissa dovrebbe tornare titolare nel match contro il Lecce. Il centrocampista ha giocato i 45? del secondo tempo contro il Torino, e adesso appare pronto per tornare al centro del centrocampo partenopeo. “Nella testa e nelle idee dello staff tecnico azzurro Anguissa giocherà titolare contro il Lecce accanto a Gilmour nel ruolo lasciato vacante da troppo tempo. 🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Napoli, il big torna titolare: “Ci sarà dal 1? contro il Lecce” Articoli correlati Napoli-Roma, un big torna dal 1?? Conte può schierarlo titolare nel big match!Il Napoli si sta preparando per la sfida contro la Roma, limando gli ultimi dettagli con una novità importante in attacco. Napoli, sorpresa Conte: contro il Sassuolo sarà turnover. Out Neres, Vergara titolareL’ultimo treno scudetto parte alle 18 ed è vietato presentarsi tardi all’appuntamento. Lecce Napoli Scrivici il tuo pronostico Quale sarà il risultato Tutto quello che riguarda Napoli il big torna titolare Ci sarà... Temi più discussi: Simeone, cuore azzurro, torna a Napoli; Francesco Gabbani torna a Napoli: Viva Sanremo dove le canzoni hanno vita a sé; Primavera 1. Il Napoli torna a vincere con una cinquina al Sassuolo: highlights (video); Serie A – Napoli, non solo Lukaku: Conte ritrova tutti i suoi big. Di Lorenzo torna per Napoli-Milan? Le ultime notizie sul capitano azzurroGiovanni Di Lorenzo è il più vicino al rientro tra gli infortunati del Napoli. Il capitano punta al big match contro il Milan del 6 aprile al Maradona ... tuttonapoli.net Napoli, Conte torna ai Fab Four con un Lukaku in più: scatta il piano Champions. Lo sgambetto di ADL alla JuveL'emergenza infortuni sta per finire in casa Napoli: quando sono previsti i rientri di Anguissa, McTominay e De Bruyne. Conte pensa a un nuovo cambio modulo. sport.virgilio.it La Polizia di Stato ha arrestato a #Napoli un 37enne di origine marocchina, irregolare e con precedenti. L’uomo ha sfondato la vetrina di un locale in corso Garibaldi con un monopattino, rubando due pistole a salve e cartucce. Alla vista degli agenti ha reagito - facebook.com facebook Inter, Napoli, Roma, Atalanta: occhio #Juve, l'Udinese sa battere le grandi e l'attacco fa paura x.com