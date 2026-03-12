Napoli disabile vittima di abusi | 3 arresti per violenza sessuale di gruppo

A Afragola, i carabinieri di Napoli hanno arrestato tre persone accusate di aver commesso violenze sessuali di gruppo su una persona disabile. Le indagini sono durate diversi mesi e hanno portato alla scoperta di un grave episodio di abuso. La vittima, che ha subito le violenze, ha riportato danni fisici e psicologici. Le autorità hanno eseguito gli arresti e stanno proseguendo le verifiche.

La scoperta è avvenuta ad Afragola, frutto delle indagini condotte dai carabinieri di Napoli: si tratta di un incubo che si è protratto per mesi Ad Afragola, in provincia di Napoli, si è verificato un caso di estrema gravità che ha portato all'arresto di tre individui da parte dei Carabinieri. Le persone fermate sono gravemente indiziate di violenza sessuale di gruppo e atti persecutori aggravati nei confronti di un giovane affetto da disabilità. L'intervento è stato condotto questa mattina dai militari della Stazione dei Carabinieri di Afragola, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli Nord, che ha accolto la richiesta formulata dalla Procura locale.