Napoli Basket nuovo arrivo dopo l' infortunio di Zemaitis | ufficiale l' ingaggio di Doyle

Il Napoli Basket ha annunciato l’arrivo di Milton Doyle come nuovo acquisto. La squadra ha deciso di intervenire sul mercato dopo gli infortuni di Zemaitis e Mitrou-Long, entrambi assenti. Doyle, play-guardia americano, arriva dal campionato australiano, un percorso condiviso con l’altro nuovo acquisto, Marshall. La squadra cerca di rafforzarsi in vista delle prossime partite, puntando sulla nuova recluta.

“Sono molto felice di entrare a far parte di questo gruppo e non vedo l’ora di raggiungere la squadra per iniziare a competere”, afferma il nuovo rinforzo per coach Magro. 192cm, classe 1993, Doyle è un prodotto dell’università di Loyola, dove gioca con i Ramblers. Nella sua ultima stagione 2016-17, realizza 15.3 punti, 5 rimbalzi e 4.4 assist di media. Il neo acquisto inizia la sua carriera con i Long Island Nets, squadra di G-League, dove realizza 20.5 punti di media e 4.5 rimbalzi prima di debuttare in NBA, con i Brooklyn Nets, dove in 10 partite realizza 3.4 punti. Nella stagione 2017-2018 vive la sua prima esperienza europea, con gli spagnoli del Murcia, 11. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

