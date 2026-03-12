Dalla mezzanotte fino alle 15 di venerdì 13 marzo, la Protezione Civile regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per Napoli e zone limitrofe. L’allerta riguarda rischi idrogeologici e idraulici a causa di condizioni meteorologiche avverse previste nel corso della giornata. La comunicazione interessa tutte le aree coinvolte e invita a prestare attenzione alle eventuali restrizioni o avvisi specifici.

Tempo di lettura: 4 minuti A partire dalla mezzanotte e fino alle ore 15 di domani, venerdì 13 marzo, la Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e idraulico. Sono previsti possibili rovesci e temporali, anche di moderata intensità. Sarà interdetto, per la durata dell’allerta, l’accesso ai parchi, alle spiagge e al pontile Nord di Bagnoli. Maggiori informazioni sul sito del Comune di Napoli al link: https:www.comune.napoli.itnovitaavviso-di-allerta-meteo-per-fenomeni-meteorologici-avversi-valido-dalle-ore-0000-e-fino-alle-ore-1500-di-venerdi-13-marzo-2026 Descrizione. Saranno chiusi i parchi cittadini e il Pontile Nord di Bagnoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

Anteprima24.it - Napoli, allerta meteo a partire dalla mezzanotte

