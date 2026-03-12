Napoli Alessandra Clemente passa al gruppo consiliare del Partito Democratico

Alessandra Clemente si unisce al gruppo consiliare del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Napoli. La decisione è stata annunciata recentemente e segna un cambiamento nella composizione della maggioranza. Clemente, che in passato ha ricoperto ruoli pubblici, ora entra ufficialmente nel gruppo del partito di centrosinistra. La sua adesione modifica gli equilibri politici all’interno del consiglio comunale.

Tempo di lettura: 2 minuti Alessandra Clemente entra a far parte del gruppo consiliare del Partito Democratico nel Consiglio comunale di Napoli. Ad annunciarlo è il capogruppo dem Gennaro Acampora, che ha dato il benvenuto alla consigliera sottolineando come la sua adesione rappresenti un segnale di rafforzamento politico per il partito in città. “Il gruppo del Consiglio comunale del Partito Democratico di Napoli è lieto di dare il benvenuto alla collega consigliera comunale Alessandra Clemente”, si legge nella nota. Per Acampora la scelta della consigliera dimostra la capacità attrattiva del Pd nel capoluogo campano, dove l’esperienza amministrativa guidata dal sindaco Gaetano Manfredi viene indicata come un punto di riferimento nazionale per la costruzione dell’alternativa alle destre. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Napoli, Alessandra Clemente passa al gruppo consiliare del Partito Democratico Articoli correlati Alessandra Clemente passa al Pd e annuncia: “Sì al campo largo”Tempo di lettura: 2 minuti Alessandra Clemente, dopo gli anni trascorsi come assessora al fianco di Luigi de Magistris e la candidatura a sindaca... Cesare Mevoli lascia il gruppo consiliare di FdI e passa al mistoC'è il crisma dell'ufficialità, su una decisione già annunciata tramite comunicato stampa. Altri aggiornamenti su Alessandra Clemente Temi più discussi: Il voto per la Giustizia divide la coppia Clemente-Foreste; Convegno – Autismo, disuguaglianze e opportunità; Una Carta dei servizi pubblici per l'autismo per abbattere le disuguaglianze tra le famiglie; Napoli: sicurezza lavoro, Consiglio comunale approva ordine unitario (3). Il voto per la Giustizia divide la coppia Clemente-ForesteAlessandra, consigliera comunale da poco iscritta al Pd, già candidata a sindaco di Napoli, schierata per il No. Il marito Carmine, presidente ... napoli.repubblica.it Pd Napoli, il totonomi per la segreteria Dinacci. E c’è l’enigma Alessandra ClementeFrancesco Dinacci guiderà il Pd Napoli con una segreteria di circa 15 componenti, equilibrando le correnti interne post-congresso. Spicca il caso di Alessandra Clemente. Leggi tutte le news di Fanpage ... fanpage.it Alessandra Clemente facebook